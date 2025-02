Scholz bemängelt US-Präsident Trumps Außenpolitik

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat die Haltung von US-Präsident Trump gerügt, US-Militärhilfen für die Ukraine an das lukrative Geschäft mit Seltenen Erden zu knüpfen. Scholz sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Ukraine werde angegriffen und Deutschland stehe ihr bei, ohne sich das bezahlen zu lassen. Das solle die Haltung aller sein, so Scholz. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte bereits signalisiert, den USA Zugang zu Rohstoffen zu gewähren, wenn diese dafür weitere militärische Hilfen und Sicherheitsgarantien stellt. Mit Blick auf weitere Zölle aus den USA auf europäische Waren warnte Scholz den neuen US-Präsidenten. Diese seien für niemanden gut. Er setzte eher auf Kooperation statt Konfrontation. Die EU-Kommission sei aber in der Lage binnen Stunden zu reagieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 09:00 Uhr