Scholz bekräftigt vor Afrikareise Interesse an Gasimporten

Abuja: Bundeskanzler Scholz ist unterwegs nach Afrika. Er wird in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation für drei Tage Nigeria und Ghana besuchen. Im Vorfeld hat Scholz in einem Interview mit der nigerianischen Zeitung "The Punch" betont, dass es bei den Gesprächen auch um die dortigen Gasvorkommen gehen soll. Deutsche Unternehmen hätten Interesse an nigerianischen Gaslieferungen und auch an Wasserstoff. Scholz betonte außerdem, dass Nigeria als bevölkerungsreichstes Land und größte Volkswirtschaft Afrikas sowohl politisch als auch wirtschaftlich ein zentraler Partner Deutschlands sei. Für deutsche Investitionen kämen die Sektoren Infrastruktur, Energie und Agrarwirtschaft infrage. Bundeskanzler Scholz reist in seiner Amtszeit bereits zum dritten Mal nach Afrika. Bundesinnenministerin Faeser wird morgen in Marokko erwartet. Bundespräsident Steinmeier besucht morgen Sambia und Tansania.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 13:00 Uhr