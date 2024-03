Scholz bekräftigt Unterstützung für Ukraine

Berlin: Anlässlich der Osterfeiertage hat Bundeskanzler Scholz die deutsche Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. In einer Videobotschaft sagte Scholz: Frieden ohne Freiheit heiße Unterdrückung - und Frieden ohne Gerechtigkeit gebe es nicht. Man unterstütze die Ukraine deshalb in ihrem Kampf für einen gerechten Frieden - so lange, wie es nötig sei. Scholz warf dem russischen Präsidenten Putin vor, ein seit Jahrzehnten geltendes zentrales Prinzip gebrochen zu haben: Dass Grenzen nicht mit Gewalt verschoben werden dürften. "Aber wir haben es in der Hand, diesem Prinzip wieder Geltung zu verschaffen", so Scholz wörtlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.03.2024 02:00 Uhr