Scholz bekräftigt Unterstützung Deutschlands im Kampf gegen Aids

München: Bundeskanzler Scholz hat die Unterstützung Deutschlands im Kampf gegen Aids bekräftigt. Jede Minute sterbe auf der Welt ein Mensch an HIV, sagte Scholz bei der Eröffnung der Welt-Aids-Konferenz am Abend in München. Das müsse geändert werden. Ziel sei weiterhin, die Aids-Epidemie bis 2030 zu stoppen. Da sei aber noch einiges an Weg zu gehen. Mehr Forschung und mehr Prävention sind dem Kanzler zufolge die wichtigsten Maßnahmen, um die Zahl der Infektionen einzudämmen. Scholz betonte, dass Entwicklungsländer hier stärker unterstützt werden müssen. Dies unterstrich auch die Direktorin der UN-Aidshilfe, Byanyima. Sie forderte, die Schulden der Länder müssten schnell umstrukturiert werden, damit Programme gegen HIV und Aids finanziert werden können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 21:00 Uhr