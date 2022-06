Scholz bekräftigt Unterstützung der Ukraine

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine anhaltende deutsche und europäische Unterstützung zugesichert, auch in Form von Waffenlieferungen. Eine Partnerschaft mit Russland sei mit Putins aggressiver, imperialistischer Politik auf absehbare Zeit unvorstellbar, so Scholz in seiner Regierungserklärung. Er bekräftige zudem kurz vor dem EU-Gipfel seine Unterstützung für die Beitrittskandidatur der Ukraine. Das sei eine Antwort Europas auf die Zeitenwende. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rief die Staats- und Regierungschefs der EU dazu auf, den EU-Kandidatenstatus für die Ukraine zu unterstützen. Im Europaparlament in Brüssel sagte sie wörtlich. "Es ist nun am Europäischen Rat zu entscheiden und der historischen Verantwortung gerecht zu werden, vor der wir stehen." Die EU entscheidet morgen, ob der Ukraine der Status eines EU-Kandidaten gewährt werden soll. ,

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 20:00 Uhr