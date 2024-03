Scholz bekräftigt in Osterbotschaft Unterstützung für Ukraine

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat in einer Videobotschaft zu Ostern die militärische Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland verteidigt. Scholz sagte, alle sehnten sich nach einer friedlicheren Welt. Aber Frieden ohne Gerechtigkeit gebe es nicht, Frieden ohne Freiheit heiße Unterdrückung. Deshalb unterstütze Deutschland die Ukraine entschlossen und besonnen in ihrem Kampf für einen gerechten Frieden. Scholz unterstrich, dass die Hilfe für das angegriffene Land auch für die Sicherheit Deutschlands geschehe. Auch Vizekanzler Habeck bekräftigte, dass Kiew weitere Waffenlieferungen erhalten müsse. Der Grünen-Politiker äußerte mit Blick auf die Ostermärsche der Friedensbewegung Verständnis für Menschen, die aus moralischen oder religiösen Gründen Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnen. Er verstehe auch, dass manche ein „Einfrieren des Krieges“ in Erwägung zögen. Diese Position blende aber aus, dass nur die Ukrainer entscheiden könnten, welchen Preis sie zu zahlen bereit seien.

