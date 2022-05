Scholz bekräftigt entschlossene Unterstützung des Westens für die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 19.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat im Bundestag eine Regierungserklärung zum außerordentlichen EU-Gipfel Ende Mai in Brüssel abgegeben. Dabei ging er insbesondere auf den Krieg in der Ukraine ein, der dort wichtiges Thema sein wird. Die westlichen Partner eine das Ziel, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen dürfe und die Ukraine bestehen müsse. Darum, so der Kanzler, gehe es bei den Sanktionen gegen Russland, bei der Aufnahme von Flüchtlingen, bei der finanziellen Unterstützung und bei der Lieferung von Waffen an Kiew. Aber auch einen Diktatfrieden werde es nicht geben, da weder die Ukraine noch die westlichen Partner dies akzeptieren würden. Mit Blick auf den Antrag der Ukraine, der EU beitreten zu können, sagte Scholz, sie gehöre klar zur europäischen Familie, aber eine Abkürzung werde es hier nicht geben - aus Fairness den anderen Beitrittskandidaten gegenüber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2022 10:00 Uhr