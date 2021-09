Scholz bekräftigt Auftrag zur Regierungsbildung

Nachrichtenarchiv - 27.09.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Bundestagswahl sieht SPD-Kanzlerkandidat Scholz seine Partei klar in der Regierungsverantwortung. Am Vormittag machte er nochmal deutlich, dass er ein Bündnis mit Grünen und FDP favorisiert. Diese Parteien seien von den Wählerinnen und Wählern gestärkt worden, sagte Scholz im Willy-Brandt-Haus. Das sei ein sichtbarer Auftrag für eine Regierung. Die Union sollte in die Opposition gehen, betonte Scholz. Auch CDU und CSU beanspruchen trotz ihres Rekordtiefs bei der Bundestagswahl das Kanzleramt. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU kritisierte das Verhalten der Union nach der Abstimmung. Das Ergebnis nannte er im MDR ein Erdbeben, das eine ganz klare Wechselstimmung gezeigt habe. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis erreichten CDU und CSU als zweitstärkste Kraft 24,1 Prozent. Für die Union ist das ein historisches Tief. Die SPD hat die Bundestagswahl mit 25,7 Prozent gewonnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2021 11:00 Uhr