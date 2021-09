Scholz bekräftigt Anspruch auf Regierungsbildung

Nachrichtenarchiv - 27.09.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Bundestagswahl ist völlig offen, welche Parteien die künftige Regierung bilden werden. Mit 25,7 Prozent wurde die SPD stärkste Kraft. Daraus ergebe sich klar der Auftrag zur Regierungsbildung, sagte Kanzlerkandidat Scholz vor kurzem bei einer Pressekonferenz in Berlin. Er sprach sich für eine Koalition mit Grünen und FDP aus. Trotz eines historischen Rekordtiefs erhebt auch die Union den Anspruch, die Regierung zu führen. CDU und CSU kamen laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 24,1 Prozent. In der CSU-Vorstandssitzung gab es nach Teilnehmerangaben deutliche Kritik an CDU-Chef und Kanzlerkandidat Laschet. Bei der CDU habe es Schwächen bei Kurs, Kampagne und beim Kandidaten gegeben, wird CSU-Landesgruppenchef Dobrindt zitiert. Deutlich verloren hat auch Die Linke. Die Parteivorsitzenden Hennig-Wellsow und Wissler sprachen von einem herben Schlag. Nun müsse es darum gehen, die Partei neu aufzustellen. Die Linke hat die Fünf-Prozent-Hürde mit 4,9 Prozent knapp gerissen, zieht aber dank drei gewonnener Direktmandate in den Bundestag ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2021 12:00 Uhr