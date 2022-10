Scholz begrüßt Vorschläge der Gaspreis-Kommission

Nachrichtenarchiv - 11.10.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den Vorschlag der Expertenkommission zur Entlastung der Gaskunden begrüßt. Der SPD-Politiker sagte beim Deutschen Maschinenbaugipfel in Berlin, der Vorschlag sei eine "sehr, sehr gute Grundlage" dafür, dass die Preise für Unternehmen und Bürger bezahlbar blieben und niemand vor seiner Rechnung Angst haben müsse. Alle Unternehmen müssten sicher sein können, dass sie in der Lage sind, ihre Produktion fortzuführen. Die von der Regierung eingesetzte Expertenkommission hatte gestern ein Stufenmodell vorgelegt. Dieses sieht in diesem Jahr eine Einmalzahlung für Privathaushalte und kleiner Firmen vor. Eine Gaspreisbreme soll ab Januar zunächst für die Industrie kommen. Vor allem hier hat die EU-Kommission aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ein Wort mitzureden.

