Scholz begrüßt Interesse am 49-Euro-Ticket

Kurzmeldung ein/ausklappen IG-Metall kritisiert Energiepolitik, DGB fordert Lastengerechtigkeit

München: Der neue Vorsitzende der bayerischen IG-Metall, Ott, hat auf der traditionellen Maikundgebung in Amberg die Klima- und Energiepolitik der Staatsregierung kritisiert. CSU und Freie Wähler blockierten seit Jahren den Ausbau von Stromtrassen und Windkraft in Bayern. Das habe auch Auswirkungen auf die Strompreise für die Industrie, so Ott. Jetzt sei es wichtig, mit Subventionen dafür zu sorgen, dass die Unternehmen international wettbewerbsfähig bleiben. Der Staat könne das über eine Reichensteuer finanzieren, so der IG-Metall-Chef. In Schweinfurt hat sich der Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Stiedl, dafür ausgesprochen, die Mehrkosten durch Krisen gerechter zu verteilen. Bisher schultern aus seiner Sicht die Stärksten in der Gesellschaft die geringsten Lasten. Um Geringverdienern mehr finanzielle Sicherheit zu geben, sollten öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen vergeben werden, die ihre Beschäftigten fair bezahlen, so Stiedl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 12:00 Uhr