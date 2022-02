Scholz begrüßt angekündigten Teilabzug russischer Truppen

Nachrichtenarchiv - 15.02.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Bundeskanzler Scholz hat den angekündigten Teilabzug russischer Truppen von der Grenze zur Ukraine begrüßt. Nach einem Treffen mit Russlands Präsident Putin sagte Scholz, das sein "ein gutes Zeichen" und man hoffe, dass noch weitere folgten. Eine Deeskalation der Lage sei "dringend geboten". Gleichzeitig betonte Scholz, Sicherheit in Europa sei nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland möglich. Wörtlich fügte er hinzu: "Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe, als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt". Putin erklärte, auch Russland wolle keinen Krieg in Europa. Das sei der Grund dafür, warum sein Land Sicherheitsgarantien des Westens fordere. Allerdings gebe es auf diese bislang keine zufriedenstellende Antwort. Dennoch sei er weiter zu Verhandlungen bereit, sagte Putin.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2022 18:00 Uhr