Scholz bedauert Putins Fehlen beim G20-Gipfel

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hanoi: Bundeskanzler Scholz hat vor Beginn des G20-Gipfels am Dienstag bedauert, dass Russlands Staatschef Putin nicht an dem Treffen der Staats- und Regierungschefs teilnimmt. Es wäre gut gewesen, wenn sich Putin zum Gipfel begeben hätte, sagte Scholz bei seinem Staatsbesuch in Vietnam. Bei einer Teilnahme hätte Putin sich Scholz zufolge vielen Fragen und Kritik aussetzen müssen. Russlands Präsident hatte vor wenigen Tagen seine G20-Teilnahme abgesagt. Stattdessen ist das Land durch Außenminister Lawrow vertreten. Dieser hatte zuletzt beim G20-Außenministertreffen für einen Eklat gesorgt, als er kurz nach seiner Rede das Treffen vorzeitig verließ.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2022 23:00 Uhr