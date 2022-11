Scholz bedauert Putins Fehlen beim G20-Gipfel

Bei Anschlag in Istanbul sterben mindestens sechs Menschen

Istanbul: Im Zentrum der türkischen Metropole sind durch eine Bombenexplosion mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und 53 verletzt worden. Das teilte Präsident Erdogan mit. Er sprach von einem hinterhältigen Anschlag. Bisher gibt es aber keine Informationen über ein Bekennerschreiben oder Verdächtige. Kommunikationsminister Altun erklärte, die Ermittlungen zu den Hintergründen liefen. Nach Angaben des Gouverneurs von Istanbul hat sich die Explosion am späten Nachmittag Ortszeit in einer beliebten Einkaufsstraße im europäischen Teil der Stadt ereignet. Auf einem im Internet veröffentlichten Video ist ein lauter Knall zu hören, es sind Flammen zu sehen und Menschen rennen davon, andere liegen blutüberströmt am Boden. In der Türkei haben sich in der Vergangenheit immer wieder Selbstmordattentäter des IS in die Luft gesprengt, auch Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK haben wiederholt Anschläge verübt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2022 19:00 Uhr