Scholz auf Abschiedsbesuch in Paris

Paris: Wenige Tage vor Ende seiner Amtszeit ist der geschäftsführende Kanzler Scholz nach Frankreich gereist. Präsident Macron empfing Scholz und dessen Ehefrau zu einem Abendessen im Elysée-Palast. Ein Pressestatement gab es im Anschluss nicht. Das Verhältnis von Scholz und Macron war nicht das beste, immer wieder gab es inhaltliche Differenzen, etwa bei der Atomenergie oder zuletzt bei der möglichen Entsendung von Bodentruppen zur Unterstützung der Ukraine. Einen deutlich besseren Draht zum französischen Präsidenten hat Scholz' voraussichtlicher Nachfolger Merz. Dieser soll am Dienstag zum Kanzler gewählt werden, schon am Tag darauf will er zum Antrittsbesuch nach Paris kommen. Es wird erwartet, dass das Treffen mit Macron zum Neustart der deutsch-französischen Beziehungen erklärt wird.

