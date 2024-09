Scholz appelliert an den Zusammenhalt im Land

Berlin: Zwei Tage nach der Landtagswahl in Brandenburg hat Bundeskanzler Scholz an den Zusammenhalt im Land appelliert. In einer Videobotschaft sagte der Kanzler wörtlich: "Uns eint viel mehr, als uns trennt." Die meisten stünden in den wichtigen Fragen näher beisammen, als es manchmal den Anschein habe. Als Beispiele nannte er die Rente, den Klimaschutz oder den richtigen Umgang mit der Migration. Im öffentlichen Diskurs höre man vor allem die Extreme, aber - so Scholz wörtlich: "Es kommt nicht darauf an, wer am lautesten schreit."

