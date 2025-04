Schokohasen haben laut Experten an Qualität verloren

Ostern steht vor der Tür - und da sind Schokohasen sehr beliebt. Mittlerweile sind die Süßigkeiten aber nicht nur deutlich teurer geworden - sie haben auch an Qualität verloren. Wie die Verbraucherzentrale Niedersachsen herausgefunden hat, sparen einige Hersteller an hochwertigen Inhaltsstoffen. Laut Verbraucherzentrale geht es um Produkte der Marken "kinder", "Lindt", "Merci", "Milka" und "Riegelein". Gespart wird zum Beispiel an der Kakaobutter. Je mehr ein Hase davon enthält, desto hochwertiger sei die Schokolade - erklärt die Verbraucherzentrale.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.04.2025 17:45 Uhr