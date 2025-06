Schockanrufer scheitert an Funkloch

Ein Funkloch in Sulzbach in der Oberpfalz hat offenbar verhindert, dass eine Frau Opfer von Telefonbetrug wurde: Ein Mann hatte sie angerufen und behauptet, er sei Polizist und ihre Tochter hätte einen Unfall verursacht. Nur mit einer Kaution von 50.000 Euro müsse sie nicht in Haft. Die Frau fuhr daraufhin zu ihrer Wohnung, um Bargeld und Schmuck zu holen. Dabei sei die Telefonverbindung wegen eines Funklochs abgerissen. Als sie bei der Polizei vermeintlich zurückrief und mit echten Polizeibeamten sprach, wurde sie über die Masche aufgeklärt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 20.06.2025 18:00 Uhr