Schockanrufe führen zu Haftstrafe: Das Landgericht Traunstein verurteilte einen 56-Jährigen zu neuneinhalb Jahren Gefängnis. Er soll zusammen mit einer Bande gearbeitet haben. Von einem Callcenter in der Türkei aus riefen die Betrüger ältere Menschen in Rosenheim und Umgebung an. Die Senioren wurden aufgefordert, einem Polizisten Schmuck und Gold zu übergeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2025 17:45 Uhr