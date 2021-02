Schnelltests stoßen bei Kommunen und Ärzten auf Skepsis

Ärzte werben für AstraZeneca

Berlin: In der Diskussion um die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca sind Ärzte und Immunologen bemüht, Zweifel an dessen Wirksamkeit in zu zerstreuen. Der Impfstoff sei gut, betonte der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt. Seine Kollegen rief er in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auf, sich mit dem Vakzin impfen zu lassen. Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Watzl, erklärte in der "Augsburger Allgemeinen", das Mittel von Astrazeneca sei ein sehr guter Impfstoff, auch wenn die anderen noch ein bißchen besser seien. Durch den in Deutschland verlängerten Abstand zwischen erster und zweiter Dosis werde die Wirksamkeit von Astrazeneca mutmaßlich auf 80 Prozent erhöht. Um den Impfstoff war eine Diskussion aufgekommen, auch nach einzelnen Rückmeldungen, wonach Impfberechtigte Termine womöglich wegen Bedenken platzen ließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2021 07:00 Uhr