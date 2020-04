Schnellkreditprogramm für Mittelstand gestartet

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Mit ihrem Schnellkreditprogramm bürgt die Bundesregierung von heute an für Darlehen bis 800.000 Euro. Corona-geschädigte Mittelständler können das Programm ohne Prüfung durch ihre Bank in Anspruch nehmen. Die Zielgruppe sind Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern, die zum 31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten gewesen sein dürfen. Eine Sprecherin der staatlichen Förderbank KfW kündigte an, in der kommenden Woche über die Nachfrage zu informieren, die voraussichtlich hoch sein werde. Die jeweilige Hausbank leitet den Kredit-Wunsch eines Unternehmens an die KfW weiter, die vom kommenden Mittwoch an zahlen wird. Die Banken können aber auch vorfinanzieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2020 13:00 Uhr