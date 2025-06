Schneider ruft zum Aufakt der UN-Konferenz zu verstärktem Meeressschutz auf

Nizza: In der südfranzösischen Stadt hat die Ozeankonferenz der Vereinten Nationen begonnen. Vertreter aus 130 Nationen nehmen bis Freitag an dem Treffen teil. Bundesumweltminister Schneider forderte zu einer engeren internationalen Zusammenarbeit zum Meeresschutz auf. Der SPD-Politiker leitet die deutsche Delegation in Nizza, die dort mehrere Selbstverpflichtungen vorlegen will. Dazu zählen etwa die Bergung von Altmunition aus den Weltkriegen in Nord- und Ostsee. Außerdem will sich Deutschland dafür einsetzen, möglichst bald Schutzgebiete auf hoher See einzurichten und für eine vorsorgliche Pause beim Tiefseebergbau werben. Wissenschaftler befürchten, dass der Abbau sogenannter Manganknollen unberührte Unterwasser-Ökosysteme dauerhaft zerstören wird.

