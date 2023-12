Schneetreiben sorgt für Verkehrschaos in Südost-Bayern

München: Anhaltender Schneefall hat im Süden und Osten Bayerns zu schweren Verkehrsbehinderungen geführt. Wie die Deutsche Bahn meldet, wurden zahlreiche Bahnstrecken rund um die Landeshauptstadt gesperrt. Am Hauptbahnhof in München ist der Bahnverkehr eingestellt. Für gestrandete Reisende in Ulm und München hatte die Bahn in der Nacht leerere Züge bereitgestellt. Zwischen München-Pasing und Fürstenfeldbruck sowie zwischen Tutzing und Weilheim und zwischen Neukirchen und Vilseck fahren wegen umgestürzter Bäume keine Züge. Schienenersatzverkehr gibt es wegen der heftigen Schneefälle nicht. Im Münchner Nahverkehr fahren seit dem Abend und heute den ganzen Tag über keine Busse und keine Tram-Bahnen. Die teils kräftigen Schneefälle sollen bis zum Nachmittag andauern. Auch am Flughafen München gibt es massive Einschränkungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 06:00 Uhr