Schneesturm trifft Nordosten der USA

01.02.2021 23:00 Uhr

New York: Ein schwerer Schneesturm hat im Nordosten der USA für Verkehrschaos gesorgt. Hunderte Flüge wurden gestrichen, zahlreiche Züge fielen aus. New Yorks Bürgermeister de Blasio rief den Notstand aus. Die Schulen wurden für heute und morgen geschlossen, geplante Corona-Impfungen verschoben, alle nicht notwendigen Fahrten eingeschränkt. Der nationale Wetterdienst warnte für die gesamte Nordostküste von Virginia bis Maine vor heftigem Schneefall und starken Winden. Allein in New York werden bis zu 60 Zentimeter Schnee erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2021 23:00 Uhr