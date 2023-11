Schneesturm richtet Schäden in Ukraine und Russland an

Kiew: Ein Unwetter hat an den ukrainischen Küsten, auf der Krim und im Südwesten Russlands schwere Schäden angerichtet. In der Hafenstadt Odessa stürzte einem Medienbericht zufolge wegen eines Schneesturms der mehr als 100 Meter hohe Schornstein eines Heizkraftwerks ein. Die Versorgung mit Fernwärme und Strom war daraufhin erheblich beeinträchtigt. Zehntausende Haushalte waren betroffen. Auf der von Moskau annektierten Krim wurden infolge des Sturms sieben Menschen verletzt, wie Medien berichteten. Es gab Überschwemmungen. Mehr als 420.000 Menschen hatten keinen Strom. Und in der russischen Region Krasnodar ist ein Terminal außer Betrieb, über das kasachisches Öl in den Westen fließt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2023 12:15 Uhr