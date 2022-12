Schneeschmelze lässt Flüsse im Landkreis Coburg anschwellen

Kurzmeldung ein/ausklappen Steinmeier und Aigner rufen zu Zuversicht und fairem Umgang auf

Berlin: Bundespräsident Steinmeier erinnert in seiner Weihnachtsansprache an die Erderwärmung. Der Kampf gegen den Klimawandel habe nichts an Dringlichkeit verloren, sagte Steinmeier in seiner vorab aufgezeichneten Botschaft. Dafür brauche es den Ehrgeiz der Jungen und die Erfahrung der Alten. Nach einem Jahr, das vom Krieg in der Ukraine geprägt war, rief Steinmeier zu Zuversicht auf. Europa stehe zusammen. Wörtlich ergänzte er: "Wir sind nicht in Panik verfallen, haben uns nicht auseinandertreiben lassen". Den russischen Überfall auf die Ukraine thematisiert auch Bayerns Landtagspräsidentin Aigner in ihrer Weihnachtsansprache. Die Folgen des Krieges seien auch bei uns immens, gerade weil alles teurer werde, sagte sie. Mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Herbst rief Aigner die Politik zu einem fairen Umgang auf. "Demokratie geht nur mit Zusammenhalt", so Aigner wörtlich. Ihre Weihnachtsansprache wird am zweiten Feiertag um 18.40 Uhr im BR-Fernsehen ausgestrahlt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2022 10:15 Uhr