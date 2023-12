Schneemassen wirken sich auf Schulbetrieb und Verkehrslage aus

München: Wegen der Schneemassen normalisiert sich die Verkehrslage im Süden Bayerns nur langsam. Am Münchner Hauptbahnhof verkehren vereinzelt wieder Züge. Die Bahn bittet Reisende, Fahrten auch morgen noch möglichst zu verschieben. Laut der Münchner Verkehrsgesellschaft fahren keine Trambahnen und keine S-Bahnen außerhalb der Stadt . Nur die S8 zum Flughafen fährt alle 20 Minuten. Die Züge der Bayerischen Regiobahn fallen auch morgen aus. Am Münchner Flughafen wurde der Betrieb wieder aufgenommen, allerdings sind heute noch fast zwei Drittel der Flüge gestrichen. Der Winterdienst hat am Airport seit Donnerstagabend Schneemengen geräumt, die der Menge eines durchschnittlichen kompletten Winters entsprechen. In Augsburg müssen wegen der Schneemassen 20 Schulgebäude ganz oder teilweise gesperrt werden. Die öffentlichen Schulen im Landkreis Mühldorf stellen morgen auf Distanzunterricht um. Im Landkreis Starnberg fällt in den Grund- und Mittelschulen in den Klassen 1 bis 6 der Unterricht komplett aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2023 18:30 Uhr