Schneemassen stoppen Corona-Massentests in Teilen Österreichs

Bayern verschärft Corona-Auflagen

München: Im Kampf gegen Corona verschärft die bayerische Staatsregierung ihren Kurs. Ab Mittwoch soll unter anderem eine bayernweite Ausgangsbeschränkung gelten, in Hotspots mit einem Inzidenzwert von über 200 werden nachts Ausgangssperren verhängt. Die Kontaktbeschränkungen sollen nur über Weihnachten vom 23. bis 26. Dezember gelockert werden. Außerdem gilt ab Mittwoch in Schulen ab der 8. Klasse Wechselunterricht, in Hotspots Homeschooling. Mittlerweile ist als letztes Bundesland in Deutschland auch Schleswig-Holstein zum Corona-Risikogebiet erklärt worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.12.2020 03:00 Uhr