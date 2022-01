Schneeglätte führt zu etlichen Unfällen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 21.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ansbach: Schnee und Glätte haben auf den Straßen in Ober- und Mittelfranken für mehrere Unfälle gesorgt. Auf der Bundesstraße 14 bei Untereichenbach bei Ansbach geriet ein Auto ins Rutschen und krachte in zwei weitere. Sechs Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die B14 ist derzeit gesperrt. In Breitenlohe im Landkreis Neustadt an der Aisch kippte ein Viehtransporter um, zwei Menschen wurden verletzt. Die A9 musste in Fahrtrichtung München zeitweise abgeriegelt werden. Am Abend war dort bei Plech im Landkreis Bayreuth ein Lastwagen auf einen anderen Lkw aufgefahren und gegen eine Betonleitwand geprallt. Anschließend liefen 400 Liter Diesel auf die Fahrbahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2022 08:00 Uhr