Schneechaos in Süd- und Ostbayern

München: Dauerhafter Schneefall hat große Teile von Bayern und Baden-Württemberg lahmgelegt. Die Polizei von Oberbayern-Süd fordert die Bevölkerung auf, zuhause zu bleiben. Sie selbst, die Feuerwehr, Rettungs- und Räumdienste seien im Dauereinsatz. Viele kleinere Straßen außerhalb von Orten seien stark verschneit oder durch umgestürzte Bäume blockiert. Auch die Autobahnen sind laut ADAC massiv betroffen. Laut Bayerischem Roten Kreuz stoßen die Einsatzkräfte in einigen Landkreisen trotz Schneeketten und Allradantrieb an ihre Grenzen. Die Deutsche Bahn sperrte zahlreiche Strecken rund um München. Eine Sprecherin sagte, der Hauptbahnhof sei heute ganztägig nicht mehr anfahrbar. Bei Feldkirchen-Westerham musste ein liegengebliebener Zug evakuiert werden. Die Zugspitzbahn stoppte ebenfalls ihren Betrieb. Nach Angaben der Energieversorger N-Ergie und Bayernwerk sorgten vielerorts umgestürzte Bäume für Stromausfälle. Forstministerin Kaniber empfahl, wegen der Schneebruchgefahr Wälder in Süd- und Ostbayern zu meiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 16:00 Uhr