Schnee und Glatteis sorgen für Chaos auf Bayerns Straßen

Nachrichtenarchiv - 13.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen schneebedeckter Fahrbahnen und überfrierender Nässe ist es in vielen Teilen Bayerns zu Unfällen und massiven Verkehrsbehinderungen gekommen. In den Stunden bis Mitternacht war Niederbayern am schlimmsten betroffen. Dort gab es mehr als 120 Polizeieinsätze, mehrere Personen wurden verletzt, meist blieb es aber bei Blechschäden. Fast 40 Verletzte gab es bei Unfällen in der Oberpfalz, dort wurden mindesten zwei Menschen schwer- und mehrere leicht verletzt. Besonders betroffen waren die Landkreise Amberg-Sulzbach, Neumarkt und Regensburg. Auch in Oberbayern und im Allgäu mussten die Einsatzkräfte häufig ausrücken. Im Landkreis Ostallgäu wurde eine Autofahrerin schwer verletzt, als sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn rutschte und mit einem LKW kollidierte. Auch in anderen Teilen Deutschlands, etwa in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig Holstein sorgen winterliche Verhältnisse zum Teil für chaotische Zustände auf den Straßen und Autobahnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2021 09:00 Uhr