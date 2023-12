Schnee und Eisregen sorgen für Verkehrsbehinderungen

München: Schnee und Eisregen sorgen in Bayern weiter für Verkehrsbehinderungen. Auf der A99 kam es nach Angaben der Polizei zu einem Massenunfall mit 13 Fahrzeugen, die Ostumfahrung München ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt. Der Münchner Flughafen hat wegen des angekündigten Eisregens seinen Betrieb bis 12 Uhr eingestellt. Ein Sprecher sagte, alle Flächen seien vereist. Auch bei der Bahn kommt es vor allem im Süden Bayerns zu Zugausfällen und Verspätungen. Zudem fällt in mehreren bayerischen Landkreisen heute der Präsenzunterricht aus, so etwa in Ebersberg, Erding, Dingolfing-Landau, Landshut und Rottal-Inn. Zur Begründung hieß es unter anderem, ein sicherer Schulbusbetrieb könne nicht gewährleistet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 09:00 Uhr