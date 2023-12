Schnee und Eisregen sorgen für Verkehrsbehinderungen

München: Schnee und Eisregen sorgen in Bayern weiterhin für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei in Mittel- und Oberfranken warnt vor schwierigen Straßenverhältnissen. Auf der A6 in Richtung Amberg sei es bereits zu mehreren Unfällen gekommen. Auch auf der A99 kam es zu Unfällen, die Ostumfahrung München ist derzeit gesperrt. Der Münchner Flughafen hat wegen des angekündigten Eisregens seinen Betrieb bis 12 Uhr eingestellt. Auch danach ist einem Sprecher zufolge mit starken Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Die Deutsche Bahn rät dazu, nicht notwendige Reisen auf die zweite Wochenhälfte zu verschieben. In mehreren bayerischen Landkreisen fällt heute der Präsenzunterricht aus, so etwa in Ebersberg, Erding, Dingolfing-Landau, Landshut und Rottal-Inn. Zur Begründung hieß es unter anderem, ein sicherer Schulbusbetrieb könne nicht gewährleistet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 08:00 Uhr