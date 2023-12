Schnee und Eis sorgen in Bayern immer noch für Verkehrsprobleme

München: Nach den Verkehrsproblemen infolge des Wintereinbruchs im Süden Bayerns normalisiert sich die Lage nur langsam. Im Bahnverkehr gibt es nach wie vor Ausfälle und Verspätungen. Nach Angaben einer Sprecherin stürzen weiterhin Bäume unter der Last von Schnee und Eis auf Gleise und Oberleitungen. Die Bahn habe die Zahl der Räumfahrzeuge in Bayern von 13 auf 20 aufgestockt. Der Münchner Flughafen musste am Vormittag erneut seinen Betrieb für mehrere Stunden komplett einstellen. Inzwischen können wieder Maschinen starten und landen. Nach Angaben des Flughafenbetreibers kommt es aber nach wie vor zu Einschränkungen. Einige Schulen, die gestern und heute geschlossen blieben, öffnen morgen wieder. Das betrifft zum Beispiel die Schulen in Augsburg und Starnberg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2023 21:15 Uhr