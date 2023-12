Schnee und Eis sorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Südbayern

Anhaltender Schneefall sorgt im Süden Bayerns seit gestern für erhebliche Beeinträchtigen auf der Straße, den Schienen und in der Luft. Vor allem Ober-und Niederbayrn sowie die Oberpfalz sind betroffen. Auf den Autobahnen Richtung Süden und Osten kommt es immer wieder zu langen Staus; Straßen sind wegen umgestürzter Bäume oder querstehender Fahrzeuge gesperrt. In München fahren seit dem Abend keine Busse und Straßenbahnen mehr; der Münchner Flughafen ruft dazu auf, sich vor der Anreise zu informieren. In Niederbayern und der Oberpfalz ist der Bahnverkehr stark eingeschränkt.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 02.12.2023 05:00 Uhr