Schnee und Eis sorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Südbayern

In der Südhälfte Bayerns herrscht Verkehrs-Chaos als Folge von starkem Schneefall und Eisglätte. Mit langen Staus und Behinderungen ist auf allen Autobahnen im Süden und Osten zu rechnen. Viele Straßen sind wegen umgestürzter Bäume oder querstehender Fahrzeuge gesperrt. In München fahren bis auf weiteres keine Busse und Trambahnen. In Niederbayern und der Oberpfalz ist der Zugverkehr stark eingeschränkt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.12.2023 03:00 Uhr