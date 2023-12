Schnee und Eis sorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Südbayern

München: In der Südhälfte Bayerns herrscht Verkehrs-Chaos als Folge von starkem Schneefall und Eisglätte. Mit langen Staus und Behinderungen ist auf allen Autobahnen im Süden und Osten zu rechnen: auf der A7 Füssen-Ulm und der A93 Holledau-Regensburg, sowie auf den in München beginnenden Autobahnen, A8, A92, A94, A95 und A96. Viele andere Straßen sind wegen umgestürzter Bäume gesperrt oder es gibt kilometerlange Staus. In München sind bei allen S-Bahn-Linien Zugausfälle möglich; Busse und Trambahnen in der Landeshauptstadt stehen bis morgen komplett still. Auch in Niederbayern und der Oberpfalz ist der Zugverkehr stark eingeschränkt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2023 23:45 Uhr