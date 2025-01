Schnee und Eis führen zu Unfällen auf Straßen und Gleisen

München: Bei Schnee und Eis ist es in Bayern zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen gekommen. In Stephanskirchen bei Rosenheim verlor am Abend ein Mann auf einem Bahnübergang die Kontrolle über sein Auto. Nach Polizeiangaben rutschte der Wagen auf die Gleise. Der Fahrer konnte noch aussteigen bevor sein Auto von einem Intercity erfasst wurde. Die Bahnstrecke München-Salzburg musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Niemand wurde verletzt. In Bergen im oberbayerischen Landkreis Traunstein steckten am frühen Morgen zwei Lastwagen im Schnee fest. Auch in Grabenstätt ging es für mehrere Lastwagen nicht weiter. In Velburg in der Oberpfalz kamen zwei Autos von der schneebedeckten Fahrbahn ab - vier Menschen wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2025 06:00 Uhr