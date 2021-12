Schnee und Eis behindern Verkehr auf Bayerns Straßen

Nachrichtenarchiv - 09.12.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Schnee und Eis machen heute früh in weiten Teilen Bayerns den Autofahrern zu schaffen. Schon gestern Abend war es oft schwer, voranzukommen. Im Landkreis Hof ist am Dreieck bayerisches Vogtland ein Lastwagen auf der Auffahrt zur A72 auf schneeglatter Fahrbahn umgekippt. Um den 40-Tonner zu bergen, musste die Überleitung gesperrt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. In Mittel- und Oberfranken hat es viele Unfälle gegeben - viele Autos sind nach Angaben der Polizei aufeinander oder von der Straße gerutscht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2021 06:00 Uhr