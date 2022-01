Schnee lässt Lastwagen hängen bleiben

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Schnee und Glätte haben in Franken zahlreiche Lastwagen ausgebremst. Die Schneedecke auf den Autobahnen sei zu hoch gewesen, die Laster hätten zeitweise nicht mehr anfahren können und seien an Steigungen hängengeblieben, sagte eine Polizeisprecherin in Unterfranken. Auf der A7 standen zwischen der Grenzwaldbrücke und der Anschlussstelle Hammelburg sieben LKW quer. In Mittelfranken rutschten Laster von der Straße oder blockierten Fahrbahnen. Aus Oberfranken wurden mehrere Schnee-bedingte Unfälle gemeldet, vor allem aus dem Landkreis Hof. Im Landkreis Bamberg rutschte ein 22jähriger mit seinem Auto von der Straße, er wurde schwer verletzt. In Oberbayern gab es dagegen keine schlimmeren Unfälle durch Glätte oder Schnee

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 10:45 Uhr