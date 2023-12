Schnee behindert Verkehr und Schulunterricht

München: Der viele Neuschnee beeinträchtigt weiterhin das öffentliche Leben in Südbayern. In München stehen die Trambahnen still, im Umland die S-Bahnen. Busse fahren unregelmäßig. Am Hauptbahnhof verkehren nur einzelne Züge. Die Bahn rät Fahrgästen, auch für morgen geplante Reisen möglichst zu verschieben. Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse entfällt im Landkreis Starnberg der Unterricht für die Klassen eins bis sechs in den Grund- und Mittelschulen. Realschulen und Gymnasien können laut einem Sprecher des Landkreises selbst über Präsenz- oder Distanzunterricht entscheiden. Distanzunterricht wird es morgen auch im Landkreis Mühldorf am Inn geben. Das teilt das staatliche Schulamt mit. Notbetreuung wird in beiden Landkreisen angeboten. In der Stadt Augsburg werden 20 Gymnasien, Grund-, Mittel- und andere Schulen vorläufig ganz oder teilweise gesperrt. Grund sind laut der Stadtverwaltung die Schneemassen auf den Dächern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2023 16:30 Uhr