Schnee behindert Verkehr in Südbayern, Probleme mit Notruf in München

München: Schnee- und Eisglätte haben am Abend in Südbayern den Verkehr behindert. Im Großraum München gab es dutzende Unfälle. Nach bisherigen Angaben blieb es bei Blechschäden. Unterdessen meldet das Münchner Polizeipräsidium Probleme mit dem Notruf. Nicht jeder Anrufer komme bei der Einsatzzentrale an. Die Polizei empfiehlt Betroffenen, die unter der 110 nicht durchgestellt werden, es noch einmal zu probieren oder die örtlich zuständige Inspektion anzurufen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.01.2021 01:00 Uhr