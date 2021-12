Schmuggel von Böllern aus Tschechien floriert

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Selb: Wegen des Verkaufsverbots für Böller und Raketen in Deutschland scheint der Schmuggel mit Feuerwerk aus Tschechien zu florieren. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, man stelle eine deutliche Zunahme im Vergleich zum Vorjahr fest. Allein gestern wurden in drei Fällen junge Leute mit mehreren Kilogramm Feuerwerkskörpern erwischt. Bei Furth im Wald fanden Schleierfahnder bei drei Kontrollen 30 Kilogramm verbotene Böller, Im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie beobachtet die Bundespolizei im deutsch-tschechischen Grenzgebiet aber keine Steigerung. In Deutschland ist der Verkauf von Feuerwerk vor Silvester zum zweiten Mal in Folge verboten. In Tschechien dagegen darf das ganze Jahr über Feuerwerk verkauft werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2021 16:00 Uhr