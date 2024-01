Schlussplädoyers im Betrugspprozess gegen Ex-US-Präsident Trump beginnen

New York: Im Betrugsprozess gegen den früheren US-Präsidenten Trump und zwei seiner Kinder sollen heute die Schlussplädoyers gehalten werden. Trump und seinen beiden Söhnen wird vorgeworfen, über Jahre die Vermögenswerte des Familien-Immobilienbesitzes um Milliardenbeträge aufgeblasen zu haben, um so an bessere Konditionen für Kredite und Versicherungen zu kommen. Die Staatsanwaltschaft fordert unter anderem eine Geldstrafe von umgerechnet rund 340 Millionen Euro. Zu dem Gerichtstermin wird auch Trump selbst erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2024 11:00 Uhr