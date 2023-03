Schließung von Galeria-Kaufhäusern ruft Kritik in Bayern hervor

Kurzmeldung ein/ausklappen Streiks in Bayern treffen diese Woche vor allem Krankenhäuser

München: Die Warnstreiks der Beschäftigten im öffentlichen Dienst treffen diese Woche vor allem Krankenhäuser. Die Beschäftigten am Uniklinikum Augsburg, die schon heute die Arbeit niedergelegt haben, sind aufgerufen, dies auch morgen zu tun. Ebenfalls morgen - und am Mittwoch - sollen unter anderem die Angestellten von Kliniken in Mittelfranken in den Ausstand treten. Das Klinikum Nürnberg teilte mit, es werde zu erheblichen Einschränkungen in der medizinischen Versorgung kommen, Operationen müssten abgesagt werden. - Außerdem legt heute ein Warnstreik den Flugverkehr an mehreren großen Flughäfen ganz oder teilweise lahm. Betroffen sind Berlin, Hamburg, Hannover und Bremen mit insgesamt hunderten Starts und Landungen. Hintergrund der Aktionen sind die parallel laufenden Tarifauseinandersetzungen in den verschiedenen Branchen und Bereichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.03.2023 20:15 Uhr