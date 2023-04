Schlichtungsempfehlung für öffentlichen Dienst liegt vor

Meldungsarchiv - 15.04.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes kommt wieder Bewegung. Die von Arbeitgebern und Gewerkschaften eingesetzte Schlichtungskommission hat eine Empfehlung für eine Einigung vorgelegt. Sie besteht unter anderem aus einem steuerfreien Inflationsausgleich in Höhe von 3000 Euro. Ab kommendem März soll es dann einen Sockelbetrag von 200 Euro geben sowie eine Lohnerhöhung um 5,5 Prozent in mehreren Schritten bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Der Schiedsspruch ist allerdings nur eine Empfehlung. Auf der Grundlage sollen die Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigen in einer Woche in Potsdam wiederaufgenommen werden. Wenn dort keine Einigung erzielt wird, könnten die Gewerkschaften eine Urabstimmung über unbefristete Streiks einleiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.04.2023 18:00 Uhr