Schlichtungsempfehlung für Bodenverkehrsdienste an Flughäfen

Weitere Streiks an deutschen Flughäfen sind nicht zu befürchten: Im Tarifkonflikt für die Bodenverkehrsdienste haben die Schlichter eine Einigungempfehlung vorgelegt. Wie es hieß, ist eine "für beide Seiten tragfähige Lösung gefunden" worden. Die Tarifparteien müssen der Empfehlung noch zustimmen, was für Anfang kommende Woche geplant sein soll. Bodenverkehrsdienste sind an Flughäfen unter anderem für den Check-in und die Gepäckabfertigung zuständig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.04.2025 19:15 Uhr