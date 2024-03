Schlichtung soll Tarifkonflikt für Luftsicherheitspersonal lösen

Berlin: Der Tarifkonflikt zwischen den Beschäftigten der Luftsicherheit und ihren Arbeitgebern soll durch eine Schlichtung beigelegt werden. Darauf haben sich die Gewerkschaft Verdi und die Unternehmen geeinigt. Leiten wird das Verfahren der frühere Bremer Stadtrat Hans-Henning Lühr von der SPD. Bis zum Schlichtungsende am 7. April darf nicht gestreikt werden. Beim Osterreiseverkehr drohen also von dieser Seite keine Behinderungen. In sechs Verhandlungsrunden war keine Einigung erzielt worden. Warnstreiks des Sicherheitspersonals hatten in den vergangenen Wochen an mehreren Tagen Flughäfen lahmgelegt. Aktuell läuft auch die Schlichtung für das Bodenpersonal der Lufthansa - hier soll bis Donnerstag ein Ergebnis vorliegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2024 13:15 Uhr