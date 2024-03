Schlichtung im Tarifkonlifkt um Lufthansa-Bodenpersonal

Frankfurt am Main: Im Tarifkonflikt um das Bodenpersonal der Lufthansa soll es eine Schlichtung geben. Wie die Fluggesellschaft am Abend mitteilte, hat sie sich mit der Gewerkschaft Verdi darauf verständigt. Denn auch die jüngste Verhandlungsrunde sei ohne Ergebnis geblieben. Weitere Streiks des Bodenpersonals sind damit vorerst vom Tisch, weil während einer Schlichtung Friedenspflicht herrscht. Die Beschäftigten hatten in den vergangenen Wochen zwei Mal die Arbeit niedergelegt, um die Lufthansa unter Druck zu setzen. Der überwiegende Teil der Flüge wurde gestrichen. - Bei den Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal der Lufthansa gibt es auch noch keine Einigung. Vorgestern hatte die Gewerkschaft Ufo die Flugbegleiterinnen und -begleiter der Lufthansa und deren Tochter Cityline am Standort Frankfurt zu einem Ausstand aufgerufen, gestern dann am Münchner Flughafen. Hunderte Flüge fielen deshalb aus. - Für Morgen hat Verdi zu weitere Warnstreiks beim Luftsicherheitspersonal aufgerufen - diesmal an den Airports Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden, Leipzig und Karlsruhe/Baden-Baden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 20:00 Uhr