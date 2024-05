Schlichtung im Baugewerbe ist gescheitert

Berlin: Die Schlichtung im Tarifkonflikt des Baugewerbes ist gescheitert. Die Arbeitgeberseite erklärte, den Schlichterspruch nicht anzunehmen. Man habe in dem Kompromiss schwere Mängel festgestellt, die man nicht verantworten könne, sagte ein Sprecher. Die Schlichtung war vor zwei Wochen erreicht worden, nachdem zuvor drei Verhandlungsrunden erfolglos geblieben waren. Darin vorgesehen waren für die rund 930.000 Beschäftigten Lohnerhöhungen in zwei Stufen. Die Gewerkschaft hatte die Schlichtung bereits akzeptiert. Nach dem Nein der Arbeitgeber dürften Streiks in der Branche jetzt unausweichlich sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 15:00 Uhr